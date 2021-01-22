Олимпийского чемпиона и чемпиона мира по хоккею в составе сборной Швеции Томми Сало приговорили к двум месяцам тюрьмы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

49-летний олимпийский чемпион-1994 устроил дорожно-транспортное происшествие на трассе около Кепинга (город на юге Швеции). Об этом сообщает aftonbladet.se.

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Известный экс-вратарь 11 августа прошлого года сел за руль при содержании алкоголя в крови 0,3%, что в 15 раз превышает допустимый порог в Швеции.

В результате Сало врезался в барьер на трассе. Полицейские обнаружили его спящим в машине, несмотря на то, что за ним образовалась большая пробка и постоянно гудели звуковые сигналы.

Адвокаты хоккеиста заявили, что считают наказание слишком серьезным и намерены подать апелляцию.

"То, что произошло со мной 11 августа, стало для меня последней каплей. В моей жизни больше не будет алкоголя. Теперь все это знают. Нет никаких оправданий тому, что я сделал. Берегите себя", – заявил Томми Сало на суде.

Что известно о Томми Сало