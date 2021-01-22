Заснув п'яний за кермом: олімпійський чемпіон з українським прізвищем потрапив у в'язницю
Олімпійського чемпіона і чемпіона світу з хокею у складі збірної Швеції Томмі Сало засудили до двох місяців в'язниці за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння.
49-річний олімпійський чемпіон-1994 влаштував дорожньо-транспортну пригода на трасі близько Кепінга (місто на півдні Швеції). Про це повідомляє aftonbladet.se.
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Відомий ексворотар 11 серпня минулого року сів за кермо при вмісті алкоголю в крові 0,3%, що в 15 разів перевищує дозволений поріг у Швеції.
В результаті Сало врізався в бар'єр на трасі. Поліцейські виявили його сплячим в машині, незважаючи на те, що за ним утворилася велика пробка і постійно гуділи звукові сигнали.
Адвокати хокеїста заявили, що вважають покарання занадто серйозним і мають намір подати апеляцію.
"Те, що сталося зі мною 11 серпня, стало для мене останньою краплею. У моєму житті більше не буде алкоголю. Тепер всі це знають. Немає ніяких виправдань тому, що я зробив. Бережіть себе", – заявив Томмі Сало на суді.
Що відомо про Томмі Сало
- 49-річний Сало під час перебування хокеїстом виступав за клуби НХЛ Нью-Йорк Айлендерс, Едмонтон Ойлерз і Колорадо Евеланш.
- У складі збірної Швеції ставав олімпійським чемпіоном в 1994 році і вигравав золоту медаль чемпіонату світу-1998.
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