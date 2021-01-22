Олімпійського чемпіона і чемпіона світу з хокею у складі збірної Швеції Томмі Сало засудили до двох місяців в'язниці за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння.

49-річний олімпійський чемпіон-1994 влаштував дорожньо-транспортну пригода на трасі близько Кепінга (місто на півдні Швеції). Про це повідомляє aftonbladet.se.

Дивіться також Російські хокеїсти потрапили в скандал в НХЛ: їх клуб оштрафували, а самих гравців відсторонили

Відомий ексворотар 11 серпня минулого року сів за кермо при вмісті алкоголю в крові 0,3%, що в 15 разів перевищує дозволений поріг у Швеції.

В результаті Сало врізався в бар'єр на трасі. Поліцейські виявили його сплячим в машині, незважаючи на те, що за ним утворилася велика пробка і постійно гуділи звукові сигнали.

Адвокати хокеїста заявили, що вважають покарання занадто серйозним і мають намір подати апеляцію.

"Те, що сталося зі мною 11 серпня, стало для мене останньою краплею. У моєму житті більше не буде алкоголю. Тепер всі це знають. Немає ніяких виправдань тому, що я зробив. Бережіть себе", – заявив Томмі Сало на суді.

Що відомо про Томмі Сало