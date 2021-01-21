Хоккейную команду Вашингтон оштрафовали на 100 тысяч долларов. Причиной стало поведение четырех российских хоккеистов, которые нарушили правила поведения во время карантина.

Вашингтон получил штраф за российских хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова. Кроме того, всех четырех отстранили от тренировок и матчей.

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В чем обвинили российских хоккеистов

Причиной для отстранения хоккеистов стало то, что они нарушили COVID протокол НХЛ. Они общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте, говорится в сообщении Лиги.

О каких правилах идет речь

Перед началом сезона НХЛ и профсоюз игроков согласовали и приняли 12 протоколов безопасности на 213 страниц.

В нем предусмотрено правила поведения хоккеистов. Например, там расписано о запрете для игроков гостевой команды посещать любые места, кроме тренировочного катка, ледовой арены матча и гостиницы.

Среди этих правил есть и запрет игрокам собираться группами в одном гостиничном номере. И вообще принимать гостей в гостиничных номерах.

Именно это правило и нарушили российские хоккеисты. Они собрались вместе в гостиничном номере, чтобы посмотреть спортивную трансляцию. И делали это без защитных масок.

Вашингтон согласился со штрафом, который наложили на команду. Кроме того, он разместил четырех игроков в специальный список отсутствующих. И вернуть их сможет только в том случае, если у них будут отрицательные тесты на коронавирус и отсутствуют симптомы инфекции.

Таким образом Вашингтон остался без своей главной звезды – Овечкина. А также защитника с первого звена Орлова.

Для Кузнецова это не первый скандал в НХЛ. В 2019 году его дисквалифицировали на четыре года, ведь в его крови обнаружили наркотики. Однако дисквалификация распространялась на международные матчи (за сборную России), в то время как НХЛ решили не применять дисквалификацию.