На 53-й минуте футболист покинул поле из-за перелома скуловой дуги.
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Первое обследование показало, что 26-летний игрок пропустит как минимум 4-6 недель.
Славия – Унион: коротко о матче
- Защитник хозяев Ба открыл счет в матче. С 39-й минуты команды играли в неравных составах – удаление на счету Йеккеля у немцев.
- Украинец Тарас Качараба был заменен на 53-й минуте. В меньшинстве Униону удалось отыграться – гол на счету Беренса. Но в концовке матча Славия сумела дожать гостей и одержала победу в матче – по голу в актив записали Кухта и Шранц.