Защитнику МанСити Мэнди предъявили уже седьмое обвинение в изнасиловании

Французский футболист Бенжамен Мэнди был обвинен в еще одном изнасиловании. Это уже седьмое обвинение против игрока Манчестер Сити.

Новое обвинение

Бенжамена Мэнди обвинили в еще одном случае изнасилования. На этот раз – новая жалобщица.

В целом теперь в отношении футболиста расследуют семь случаев изнасилования и один случай сексуального домогательства в отношении пяти человек в возрасте от 16 лет.

В то же время Двукратного олимпийского чемпиона задержали из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

Случаи изнасилования имели место в период с октября 2020 года по август 2021 года в доме футболиста в Престбери – элитном поселке близ Манчестера.

Кроме Мэнди, обвинения выдвинуты также его другу Луи Маттури. Оба они находятся под стражей – им отказали в возможности выйти под залог.

Суд над ними был запланирован на 24 января 2022 года. Однако, скорее всего, его придется перенести на более поздний срок из-за новых эпизодов.

Мэнди перешел в Манчестер Сити из Монако в 2017 году за 52 миллиона фунтов стерлингов. Он играет на позиции левого защитника. И успел трижды выиграть чемпионство в АПЛ с "горожанами". Его зарплата в клубе – 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

После того, как против Мэнди выдвинули обвинение, клуб отстранил его.