Захиснику МанСіті Менді висунули вже сьоме звинувачення в зґвалтуванні

Французький футболіст Бенжамен Менді був звинувачений у ще одному зґвалтуванні. Це вже сьоме звинувачення проти гравця Манчестер Сіті.

Нове звинувачення

Бенжамена Менді звинуватили в ще одному випадку зґвалтування. Цього разу – нова скаржниця.

Загалом тепер щодо футболіста розслідують сім випадків зґвалтування та одному випадку сексуального насилання щодо п'яти осіб віком від 16 років.

Водночас Дворазового олімпійського чемпіона затримали через звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої

Випадки зґвалтування мали місце в період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року в будинку футболіста у Престбері – елітному селищі поблизу Манчестера.

Окрім Менді, звинувачення висунуті також його другу Луї Маттурі. Обоє вони перебувають під вартою – їм відмовили в можливості вийти під заставу.

Суд над ними був запланований на 24 січня 2022 року. Однак, скоріш за все, його доведеться перенести на пізніший термін через нові епізоди.

Менді перейшов в Манчестер Сіті з Монако у 2017 році за 52 мільйони фунтів стерлінгів. Він грає на позиції лівого захисника. І встиг тричі виграти чемпіонство в АПЛ з "містянами". Його зарплата в клубі – 90 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Після того, як проти Менді висунули звинувачення, клуб відсторонив його.