Четыре случая изнасилования

Полиция Чешира предъявила 27-летнему футболисту обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному – обвинения в сексуальном насилии в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года.

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"Манчестер Сити может подтвердить, что в связи с расследованием полиции Бенжамен Менди был отстранен. Отстранение будет действовать на время расследования. Так как речь идет о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия", – сказано в заявлении.

Манчестер Сити является действующим чемпионом Англии. В 3-м туре АПЛ "горожане" сыграют с Манчестер Сити. В двух стартовых турах Манчестер Сити набрал четыре очка.

К слову. Бенжамен Менди – прямой конкурент в Манчестер Сити на позиции украинца Александра Зинченко.