Изнасиловал дочь своего тренера?
Аньель был задержан днем в четверг, 9 декабря. Разрешение на арест выдал суд, рассматривающий дело об изнасиловании. Жертве на момент совершения преступления еще не исполнилось 15 лет.
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Полиция расследует преступление, которое произошло в 2016 году. Только сейчас жертва подала заявление об изнасиловании.
По данным французских журналистов, жертвой изнасилования могла быть дочь тренера Аньеля, когда он тренировался в городе Мулюз у Лионеля Ортера.
- Янник Аньель на Олимпиаде-2012 в Лондоне завоевал две золотые медали – на дистанции 200 метров свободным стилем и в эстафете 4х100 метров свободным стилем. Также он получил серебро в эстафете 4х200 метров свободным стилем.
- Он также был чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира.
- В 2016 году Аньель заявил об окончании профессиональной карьеры. В то время ему было 24 года.