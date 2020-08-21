Проти захисника англійського "Манчестер Юнайтед" відкрили кримінальну справу у Греції. ого звинувачують у п'яній бійці з поліцейськими, а також намаганні дати хабар.

Гаррі Макгуайр проводить свою відпустку на грецькому острові Міконос. Саме там його і затримали. Поліція отримала виклик в один з барів, де виник конфлікт між англійськими туристами, пише видання Protothema. Справа дійшла до бійки.

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Правоохоронцям вдалося розняти бійку. І все б для дебоширів закінчилося виписанням протоколу. Однак в цей момент один з них вирішив з'ясувати стосунки й з поліцейським. Тож трьох агресивно налаштованих туристів довелося затримати. Серед затриманих виявився і гравець МЮ Макгуайр. Всі вони були п'яні. До поліцейського відділку їх доставили в наручниках.

Maguire arriving at Syros police station from Mykonos. His court appearance is tomorrow #muzone [@YanniRamone] pic.twitter.com/IxDPLYlMEh — United Zone (@ManUnitedZone_) August 21, 2020

Згодом вже стало відомо, що затримані намагалися залагодити справу за допомогою хабаря. Грецькі ЗМІ пишуть, що ініціатива йшла саме від футболіста.

Тепер же на трьох англійців завели справу. Їх звинувачують у насиллі щодо посадових осіб, непокорі, нанесенні тілесних ушкоджень, образах та спробі підкупу.