Захисника "Манчестер Юнайтед" Макгуайра затримали в Греції після бійки з поліцейськими
Проти захисника англійського "Манчестер Юнайтед" відкрили кримінальну справу у Греції. ого звинувачують у п'яній бійці з поліцейськими, а також намаганні дати хабар.
Гаррі Макгуайр проводить свою відпустку на грецькому острові Міконос. Саме там його і затримали. Поліція отримала виклик в один з барів, де виник конфлікт між англійськими туристами, пише видання Protothema. Справа дійшла до бійки.
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Правоохоронцям вдалося розняти бійку. І все б для дебоширів закінчилося виписанням протоколу. Однак в цей момент один з них вирішив з'ясувати стосунки й з поліцейським. Тож трьох агресивно налаштованих туристів довелося затримати. Серед затриманих виявився і гравець МЮ Макгуайр. Всі вони були п'яні. До поліцейського відділку їх доставили в наручниках.
Згодом вже стало відомо, що затримані намагалися залагодити справу за допомогою хабаря. Грецькі ЗМІ пишуть, що ініціатива йшла саме від футболіста.
Тепер же на трьох англійців завели справу. Їх звинувачують у насиллі щодо посадових осіб, непокорі, нанесенні тілесних ушкоджень, образах та спробі підкупу.