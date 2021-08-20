Жесткое, но справедливое наказание для Маркао

Турецкая футбольная ассоциация решила жестко наказать нарушителя за неподобающее поведение на поле во время матча Гиресунспор – Галатасарай. Маркао еще долго не сможет надеть клубную футболку.

Больше о ситуации Агрессия на поле: футболисты Галатасарая подрались во время матча – видео

25-летний защитник получил длительную дисквалификацию на 8 матчей за удар партнера по команде Керема Актюроглу прямо во время поединка турецкой Суперлиги.

Маркао устроил схватку на поле

Маркао неожиданно для всех подбежал к одноклубнику и начал выяснять отношения. Бразилец, которым интересовались Динамо и Шахтер, толкнул Керема и первым начал схватку.

Чтобы разнять футболистов, вмешались другие участники игры. Судья удалил Маркао с поля, а Актюроглу заменил тренерский штаб.

Позже Маркао попросил прощения у Актюркоглу и болельщиков.

Бразилец Маркао подрался с одноклубником: видео