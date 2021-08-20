Жорстке, але справедливе покарання для Маркао
Турецька футбольна асоціація вирішила жорстко покарати порушника за неналежну поведінку на полі під час матчу Гіресунспор – Галатасарай. Маркао ще довго не зможе одягнути клубну футболку.
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25-річний захисник отримав тривалу дискваліфікацію на 8 матчів за удар партнера по команді Керема Актюроглу прямо під час поєдинку турецької Суперліги.
Маркао влаштував сутичку на полі
- Маркао несподівано для усіх підбіг до одноклубника та почав виясняти стосунки. Бразилець, яким цікавились Динамо та Шахтар, штовхнув Керема та першим розпочав сутичку.
- Щоб розборонити футболістів втрутились інші учасники гри. Суддя вилучив Маркао з поля, а Актюроглу замінив тренерський штаб.
- Пізніше Маркао попросив вибачення у Актюркоглу і вболівальників.
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