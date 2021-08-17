Стычка партнеров по команде

Уже после первого тайма футболисты Галатасарая создали себе комфортное преимущество в счете 0:2. А вот во второй 45-минутке неожиданно решили выяснить отношения прямо на футбольном поле.

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Защитник Маркао подбежал к партнеру по команде Керему Актюркоглу и начал толкать хавбека. Между игроками вспыхнул конфликт, игроки начали физически выяснять отношения. Керем показал, что Маркао нужно закрыть рот, и получил после этого несколько ударов в лицо. В схватку вмешались другие футболисты Галатасарая.

Главный арбитр встречи решил строго наказать Маркао, который начал драку. Защитник был удален с поля, а его соперник в драке был заменен. Наставник гостей Фатих Терим еще долго беседовал с Актюркоглу в технической зоне.

Следует вспомнить, что именно услугами Маркао интересовались два украинских топ-клуба – Динамо и Шахтер.

Однако даже такая стычка между футболистами не помешала Галатасараю начать новый сезон в чемпионате Турции с победы 0:2.

Удаление Маркао: смотрите видео