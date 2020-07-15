Защитник "Динамо" Александр Тимчик, выступающий на правах аренды в "Заре", посоревновался в скорости с различными видами транспорта. Футболиста опередил только автомобиль.

Александр Тимчик стал героем нового выпуска проекта "Трендец". Футболист принял участие в интересном эксперименте.

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Проверка на скорость

23-летний защитник отмечается своей молниеносной скоростью и сравнил ее на дистанции 50 и 30 метров с велосипедом, электрическим самокатом, а также с автомобилями Mustang и Audi.

Транспортными средствами управляли одноклубники. Никита Каменюка сел на велосипед, Никита Шевченко посоревновался на электросамокате и Audi, а голкипер Заур Махарадзе был за рулем автомобиля Mustang.

Футболист не обогнал только автомобили.

Тимчик в проекте "Трендец" смотрите видео:

Карьера Тимчика

В сентябре 2013 года перешел в киевское "Динамо" и подписал свой первый профессиональный контракт.

В октябре 2016 года Тимчик дебютировал за первую команду "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины против той же луганской "Зари" отыграв весь матч.

В июле 2017 года на правах аренды перешел в каменскую "Сталь". В декабре того же года Тимчик разорвал соглашение со "Сталью" и перешел на правах аренды в луганскую "Зарю". За команду Скрыпника сыграл уже более 50 матчей.