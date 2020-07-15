Захисник "Зорі" Тимчик позмагався у блискавичній швидкості з автомобілями: відео
Захисник "Динамо" Олександр Тимчик, який виступає на правах оренди у "Зорі", позмагався у швидкості з різними видами транспорту. Футболіста випередив лише автомобіль.
Олександр Тимчик став героєм нового випуску проєкту "Трендець". Футболіст взяв участь у цікавому експерименті.
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Перевірка на швидкість
23-річний захисник відзначається своєю блискавичною швидкістю та порівняв її на дистанції 50 і 30 метрів з велосипедом, електричним самокатом, а також з автомобілями Mustang та Audi.
Транспортними засобами управляли одноклубники. Микита Каменюка сів за велосипед, Микита Шевченко позмагався на електросамокаті та Audi, а голкіпер Заур Махарадзе був за кермом автомобіля Mustang.
Футболіст не обігнав лише автомобілі.
Тимчик у проєкті "Трендець" дивіться відео:
Кар'єра Тимчика
У вересні 2013 року перейшов в київське "Динамо" та підписав свій перший професійний контракт.
У жовтні 2016 року Тимчик дебютував за першу команду "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти тієї ж луганської "Зорі" відігравши весь матч.
У липні 2017 року на правах оренди перейшов у кам'янську "Сталь". У грудні того ж року Тимчик розірвав угоду зі "Сталлю" і перейшов на правах оренди до луганської "Зорі". За команду Скрипника зіграв вже понад 50 матчів.