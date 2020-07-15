Захисник "Динамо" Олександр Тимчик, який виступає на правах оренди у "Зорі", позмагався у швидкості з різними видами транспорту. Футболіста випередив лише автомобіль.

Олександр Тимчик став героєм нового випуску проєкту "Трендець". Футболіст взяв участь у цікавому експерименті.

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Перевірка на швидкість

23-річний захисник відзначається своєю блискавичною швидкістю та порівняв її на дистанції 50 і 30 метрів з велосипедом, електричним самокатом, а також з автомобілями Mustang та Audi.

Транспортними засобами управляли одноклубники. Микита Каменюка сів за велосипед, Микита Шевченко позмагався на електросамокаті та Audi, а голкіпер Заур Махарадзе був за кермом автомобіля Mustang.

Футболіст не обігнав лише автомобілі.

Тимчик у проєкті "Трендець" дивіться відео:

Кар'єра Тимчика

У вересні 2013 року перейшов в київське "Динамо" та підписав свій перший професійний контракт.

У жовтні 2016 року Тимчик дебютував за першу команду "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти тієї ж луганської "Зорі" відігравши весь матч.

У липні 2017 року на правах оренди перейшов у кам'янську "Сталь". У грудні того ж року Тимчик розірвав угоду зі "Сталлю" і перейшов на правах оренди до луганської "Зорі". За команду Скрипника зіграв вже понад 50 матчів.