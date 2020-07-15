Как полицейский: одиозный Марадона выехал на поле с сиренами и мигалками – видео
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который тренирует "Химнасия и Эсгрима", отметился очередным эпатажным поступком. На этот раз аргентинец выехал на футбольное поле словно настоящий полицейский.
В интернете появилось видео, на котором аргентинец похвастался новенькой машиной BMW M4 за 200 тысяч долларов. Ролик выложила Diario HOY в Twitter.
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Выходка аргентинца
Аргентинский наставник выехал прямо на футбольное поле в компании товарища. Марадона решил сделать свое появление еще более эффектным, потому оборудовал машину полицейской сиреной и мигалками.
За такое использование "украшений" для своей машины Марадона будет наказан штрафом, но это вряд ли беспокоит чемпиона мира 1986 года.
Тренерская карьера Диего Марадоны
- Работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии.
- В сезоне 2005/06 года был вице-президентом клуба "Бока Хуниорс".
- В 2008/10 годах Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010.
- В сентябре 2019 года Марадона возглавил "Химнасия".
- До нее 59-летний специалист работал в мексиканском "Дорадоси", "Аль-Васлуе" и "Аль-Фуджайре" из ОАЭ.
- Во время карьеры игрока Диего защищал цвета "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселоны", "Наполи", "Севильи" и "Ньюэллз Олд Бойз"