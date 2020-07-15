Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который тренирует "Химнасия и Эсгрима", отметился очередным эпатажным поступком. На этот раз аргентинец выехал на футбольное поле словно настоящий полицейский.

В интернете появилось видео, на котором аргентинец похвастался новенькой машиной BMW M4 за 200 тысяч долларов. Ролик выложила Diario HOY в Twitter.

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Выходка аргентинца

Аргентинский наставник выехал прямо на футбольное поле в компании товарища. Марадона решил сделать свое появление еще более эффектным, потому оборудовал машину полицейской сиреной и мигалками.

За такое использование "украшений" для своей машины Марадона будет наказан штрафом, но это вряд ли беспокоит чемпиона мира 1986 года.

#Maradona #GELP | #ElClasico

A todo motor: el video de Maradona manejando un auto lujoso con sirena. Se filtraron imágenes del DT de Gimnasia, llegando con un vehículo de alta gama a Estancia Chica https://t.co/EqfFDQjVX3 pic.twitter.com/G9qLAMtjZH — Diario HOY (@diariohoynet) July 12, 2020

Тренерская карьера Диего Марадоны