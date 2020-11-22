Защитник вместо голкипера стал в ворота и в феноменальном прыжке отбил пенальти: видео
Матч 1/8 финала МЛС голкипер "Орландо" Педро Гальесе заработал вторую желтую карточку во время серии послематчевых пенальти. На ворота был вынужден стать защитник команды, который отразил 11-метровый удар и стал героем поединка.
В рамках 1/8 финала МЛС встретились "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити". Основное и дополнительное время завершилось вничью 1: 1, поэтому команды определили победителя поединка в серии послематчевых пенальти, пишет 24 канал.
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Защитник - герой матча
"Орландо Сити" - "Нью-Йорк Сити" видеообзор матча
В рамках 1/8 финала МЛС встретились "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити". Основное и дополнительное время завершилось вничью 1: 1, поэтому команды определили победителя поединка в серии послематчевых пенальти,
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