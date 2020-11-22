Матч 1/8 финала МЛС голкипер "Орландо" Педро Гальесе заработал вторую желтую карточку во время серии послематчевых пенальти. На ворота был вынужден стать защитник команды, который отразил 11-метровый удар и стал героем поединка.

В рамках 1/8 финала МЛС встретились "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити". Основное и дополнительное время завершилось вничью 1: 1, поэтому команды определили победителя поединка в серии послематчевых пенальти, пишет 24 канал.

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Защитник - герой матча

По четыре удара выполнили команды, "Орландо" вел в счете 4:3. К отметке подошел Исмаэль Таджуре, но его удар поймал голкипер Педро Гальесе. Арбитр встречи усмотрел, что вратарь вроде далеко вышел с линии ворот и попросил повторно выполнить пенальти.

Судья показал голкиперу желтую карточку, которая стала для Гальесе второй в матче – удаление. "Орландо" провел все замены, поэтому в ворота пришлось стать защитнику Родриго Шегелю.

В серии до промаха команды реализовали по две попытки, пока не наступила очередь Гудмундур Тораринссон. Здесь в игру вступил защитник, превратился во вратаря. Исландец неудачно выполнил свой удар – Шегель угадал направление удара. После чего "Орландо" реализовал свой удар – 6:5 в пользу хозяев, которые вышли в четвертьфинал.

"Орландо Сити" - "Нью-Йорк Сити" видеообзор матча

В рамках 1/8 финала МЛС встретились "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити". Основное и дополнительное время завершилось вничью 1: 1, поэтому команды определили победителя поединка в серии послематчевых пенальти,