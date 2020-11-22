Матч 1/8 фіналу МЛС голкіпер "Орландо" Педро Гальесе заробив другу жовту картку під час серії післяматчевих пенальті. На ворота був змушений стати захисник команди, який відбив 11-метровий удар та став героєм поєдинку.

У рамках 1/8 фіналу МЛС зустрілись "Орландо Сіті" та "Нью-Йорк Сіті". Основний та додатковий час завершився нічиєю 1:1, тому команди визначили переможця поєдинку у серії післяматчевих пенальті, пише 24 канал.

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Захисник – герой матчу

По чотири удари виконали команди, "Орландо" вів у рахунку 4:3. До позначки підійшов Ісмаель Таджурі, але його удар зловив голкіпер Педро Гальесе. Арбітр зустрічі угледів, що воротар начебто далеко вийшов з лінії воріт та попросив повторно виконати пенальті.

Суддя показав голкіперу жовту картку, яка стала для Гальесе другою у матчі – вилучення. "Орландо" провів усі заміни, тому у ворота довелось стати захиснику Родріго Шегелю.

У серії до промаху команди реалізували по дві спроби, поки не настала черга Гудмундура Торарінссона. Тут у гру вступив захисник, який перетворився у воротаря. Ісландець невдало виконав свій удар – Шегель вгадав напрямок удару. Після чого "Орландо" реалізував свій удар – 6:5 на користь господарів, які вийшли у чвертьфінал.

"Орландо Сіті" – "Нью-Йорк Сіті" відеоогляд матчу