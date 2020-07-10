Защитник "Спортинга" прямо на поле напал на Зозулю после матча: фото
В матче 39 тура Сегунды Роман Зозуля был одним из самых активных футболистов, ему неоднократно доставалось от соперников. А после матча защитник "Спортинга" вообще побежал к украинцу, чтобы разобраться с ним с помощью драки.
В конце матча защитнику "Спортинга" Молинеро в игровом эпизоде досталось головой в челюсть от Романа Зозули. Защитник получил травму и вынужден был покинуть поле. Украинец же считал, что соперник симулирует, пишет Mundo Deportivo.
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"Охота" на украинца
Футболисты соперника в течение матча словно "охотились" на украинца, поэтому ему часто доставалось по ногам и не только.
Добавим, что в Испании многие болельщики считают украинца нацистом за поддержку украинской армии.
Уже в начале матча Роману заехали ногой в живот.
А после игры замененный Молинеро выскочил на поле и устроил настоящую драку. В схватку вмешались партнеры игроков, чтобы не дать ей перейти в что-то более серьезное. Во время инцидента Зозуля задел соперника по лицу.
Стычка после матча Альбасете – Спортинг / Mundo Deportivo
Добавим, что Зозуля спас свою команду от поражения. Украинец сравнял счет на 69-й минуте. Последний раз Зозуля забивал еще в ноябре прошлого года. В целом его "сухая" серия длилась свыше 1900 минут. Этот гол – четвертый для Романа в этом сезоне.