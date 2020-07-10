У матчі 39 туру Сегунди Роман Зозуля був одним із найактивніших футболістів, йому неодноразово діставалось від суперників. А після матчу захисник "Спортингу" взагалі побіг до українця, щоб розібратись із ним за допомогою бійки.

У кінцівці матчу захиснику "Спортингу" Молінеро в ігровому епізоді дісталось головою в щелепу від Романа Зозулі. Оборонець отримав травму та змушений був покинути поле. Українець ж вважав, що суперник симулює, пише Mundo Deportivo.

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"Полювання" на українця

La supuesta agresión de Zozulia. Media hora se quedó el del Sporting en el suelo. pic.twitter.com/a1lQc0dq8z — Daniel Mena (@DaniMena_96) July 9, 2020

Футболісти суперника протягом матчу ніби "полювали" українця, тому йому часто діставалось по ногах і не тільки.

Додамо, що в Іспанії багато вболівальників вважають українця нацистом за підтримку української армії.

Вже на початку матчу Роману заїхали ногою в живіт.

La entrada a Zozulia. Ni lo revisó el VAR. pic.twitter.com/EqsTi8C2AO — Daniel Mena (@DaniMena_96) July 9, 2020

Final del partido en el Carlos Belmonte. Molinero, que había sido sustituido, salta al campo para buscar a Zozulya. Este responde y le arranca la mascarilla. WTF? pic.twitter.com/FZfHWZYozr — Germán Abril (@gerebit0) July 9, 2020

А після гри замінений Молінеро вискочив на поле та влаштував справжню бійку. У сутичку втрутилися партнери гравців, щоб не дати їй перейти в щось серйозне. Під час інциденту Зозуля зачепив суперника по обличчю.



Сутичка після матчу Альбасете – Спортинг / Mundo Deportivo

Додамо, що Зозуля врятував свою команду від поразки. Українець зрівняв рахунок на 69-й хвилині. Востаннє Зозуля забивав ще в листопаді минулого року. Загалом його "суха" серія тривала понад 1900 хвилин. Цей гол – четвертий для Романа у цьому сезоні.