Захисник "Спортингу" прямо на полі напав на Зозулю після матчу: фото
У матчі 39 туру Сегунди Роман Зозуля був одним із найактивніших футболістів, йому неодноразово діставалось від суперників. А після матчу захисник "Спортингу" взагалі побіг до українця, щоб розібратись із ним за допомогою бійки.
У кінцівці матчу захиснику "Спортингу" Молінеро в ігровому епізоді дісталось головою в щелепу від Романа Зозулі. Оборонець отримав травму та змушений був покинути поле. Українець ж вважав, що суперник симулює, пише Mundo Deportivo.
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"Полювання" на українця
Футболісти суперника протягом матчу ніби "полювали" українця, тому йому часто діставалось по ногах і не тільки.
Додамо, що в Іспанії багато вболівальників вважають українця нацистом за підтримку української армії.
Вже на початку матчу Роману заїхали ногою в живіт.
А після гри замінений Молінеро вискочив на поле та влаштував справжню бійку. У сутичку втрутилися партнери гравців, щоб не дати їй перейти в щось серйозне. Під час інциденту Зозуля зачепив суперника по обличчю.
Сутичка після матчу Альбасете – Спортинг / Mundo Deportivo
Додамо, що Зозуля врятував свою команду від поразки. Українець зрівняв рахунок на 69-й хвилині. Востаннє Зозуля забивав ще в листопаді минулого року. Загалом його "суха" серія тривала понад 1900 хвилин. Цей гол – четвертий для Романа у цьому сезоні.