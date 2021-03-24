Сборная Украины завершила подготовку к мартовским матчам в отборе на чемпионат мира-2022. Украинские голкиперы провели интересную тренировку перед вылетом во Францию.

Уникальные тренировки сборной

Подопечные Андрея Шевченко в хорошем настроении полетели во Францию на первый отборочный матч на чемпионат мира-2022. В первой игре украинцев ждет противостояние против французской сборной.

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Перед этим команда собралась в Киеве и провела короткий тренировочный сбор, который длился несколько дней. Игровыми тренировками завершилась подготовка к поединку. Интереснее всего было наблюдать за работой голкиперов.

Тренер вратарей национальной команды Педро Хари решил вместе поработать со всеми вратарями, которых было аж пять. Наставник справился с поставленной задачей, а вот футболисты иногда даже не успевали за скоростью действий специалиста. Все упражнения прошли с улыбкой и шутками. Такие тренировки еще больше сплачивают коллектив.

Голкиперы сборной Украины

Андрей Пятов (Шахтер)

Георгий Бущан (Динамо)

Андрей Лунин (Реал)

Дмитрий Резник (Ворскла)

Анатолий Трубин (Шахтер)

Делегация Украинской сборной уже прибыла во Францию. Поединок против местной команды начнется в 21:45.

Видео уникальной тренировки голкиперов сборной Украины