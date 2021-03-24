Безумная тренировка: тренер сборной Украины одновременно работал с 5 голкиперами – видео
Сборная Украины завершила подготовку к мартовским матчам в отборе на чемпионат мира-2022. Украинские голкиперы провели интересную тренировку перед вылетом во Францию.
Источник:24 канал
Уникальные тренировки сборной
Подопечные Андрея Шевченко в хорошем настроении полетели во Францию на первый отборочный матч на чемпионат мира-2022. В первой игре украинцев ждет противостояние против французской сборной.
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Перед этим команда собралась в Киеве и провела короткий тренировочный сбор, который длился несколько дней. Игровыми тренировками завершилась подготовка к поединку. Интереснее всего было наблюдать за работой голкиперов.
Тренер вратарей национальной команды Педро Хари решил вместе поработать со всеми вратарями, которых было аж пять. Наставник справился с поставленной задачей, а вот футболисты иногда даже не успевали за скоростью действий специалиста. Все упражнения прошли с улыбкой и шутками. Такие тренировки еще больше сплачивают коллектив.
Голкиперы сборной Украины
- Андрей Пятов (Шахтер)
- Георгий Бущан (Динамо)
- Андрей Лунин (Реал)
- Дмитрий Резник (Ворскла)
- Анатолий Трубин (Шахтер)
Видео уникальной тренировки голкиперов сборной Украины
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