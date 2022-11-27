Как именно Данило Перейра получил повреждение – не сообщается. Известно лишь то, что это произошло во время тренировки в субботу, 26 ноября.

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Следовательно, игрок точно пропустит следующий матч команды на турнире – в понедельник, 28 ноября, против Уругвая. И, по всей вероятности, может больше не сыграть на ЧМ-2022.

Хотя игра против Уругвая еще не состоялась, полузащитник Бернардо Силва уже посвятил победу в этом матче именно Данило Перейри. При этом португальцы имели проблемы уже в первом матче против Ганы, но победили со счетом 3:2. И Данило Перейра в этом матче вышел в старте в центре защиты.