Защитник сборной Нидерландов может пропустить матч с Украиной на Евро-2020

Нидерландская сборная может понести очередные кадровые потери. Участие защитника Маттейса Де Лигта под вопросом в игре с Украиной на Евро-2020.

Соперник продолжает нести потери

9 июня нидерландская сборная провела тренировку накануне матча против Украины. Оборонное звено команды нашего соперника может измениться.

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Защитник Маттейс Де Лигт вернулся в общую группу команды. Но после этого неожиданно не взял участие в двусторонке сборной. Теперь игра защитника под вопросом. На прошлой неделе игрок получил травму, которую якобы уже залечил.

Голландцы матчем против команды Андрея Шевченко стартуют на Евро-2020. Поединок состоится в Амстердаме, а стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Наш первый соперник на чемпионате Европы уже и так понес две потери. Команде не поможет голкипер Яспер Силлессен, который перед турниром получил положительный тест на коронавирус. Также тренер Нидерландов не сможет рассчитывать на полузащитника МЮ Донни ван де Бека. У футболиста травма.

Интересно, что оба потерянных футболиста сначала были включены в окончательную заявку сборной на Евро-2020. Кроме Украины нидерландские футболисты сыграют в группе против Австрии и Северной Македонии.