Сборную Украины можно поддержать на "Олимпийском"
Поединок состоится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Это важно Украинцам нужно покупать COVID-браслет, чтобы попасть на матчи Евро-2020
Матч Нидерланды – Украина будет показан в прямой трансляции на большом экране на НСК "Олимпийский".
Билеты можно приобрести по ссылке. Стоимость билета – от 100 гривен.
- После матча против Нидерландов сборную Украины ждут два поединка в Бухаресте. 17 июня команда Андрея Шевченко встретится с Северной Македонией. 21 июня сборная Украины встретится с Австрией.