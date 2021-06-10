Суперник продовжує зазнавати втрат

9 червня нідерландська збірна провела тренування напередодні матчу проти України. Оборонна ланка команди нашого суперника може зазнати змін.

Цікаво Росія не відмовиться від Євро-2020 через нову форму збірної України

Захисник Маттейс Де Лігт повернувся у загальну групу команди. Але після цього несподівано не взяв участь у двосторонці збірної. Тепер гра оборонця під питанням. Минулого тижня гравець отримав травму, яку начебто вже залікував.

Нідерландці матчем проти команди Андрія Шевченка стартують на Євро-2020. Поєдинок відбудеться в Амстердамі, а стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Наш перший суперник на чемпіонаті Європи вже і так зазнав двох втрат. Команді не допоможе голкіпер Яспер Сіллессен, який перед турніром отримав позитивний тест на коронавірус. Також тренер Нідерландів не зможе розраховувати на півзахисника МЮ Донні ван де Бека. У футболіста ушкодження.

Цікаво, що обидва втрачені футболісти спершу були включені в остаточну заявку збірної на Євро-2020. Крім України нідерландські футболісти зіграють у групі проти Австрії та Північної Македонії.