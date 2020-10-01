Винницкая "Нива" сумела пройти криворожский "Кривбасс" в Кубке Украины. Хотя "Кривбасс" мог спастись в этом матче, если бы удалось забить гол уже в компенсированное арбитром время.

"Нива" в этом матче одержала минимальную победу благодаря голу Браславского на 70-й минуте.

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Однако когда уже шло компенсированное арбитром время, "Кривбассу" удалась атака, которую ударом завершал Коцюмака. Мяч уже летел мимо голкипера в свободный угол ворот. Но защитник "Нивы" Калитов в невероятном прыжке сумел дотянуться до мяча и выбить его.

Видео невероятного сейва защитника "Нивы"

Благодаря этому спасению "Нива" победила и вышла в 1/8 финала Кубка Украины. "Кривбасс" же вылетел из турнира.

Видеообзор матча Кривбасс – Нива