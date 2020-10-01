Вінницька "Нива" зуміла пройти криворізький "Кривбас" у Кубку України. Хоча "Кривбас" міг врятуватися у цьому матчі, якби вдалося забити гол вже у компенсований арбітром час.

"Нива" в цьому матчі здобула мінімальну перемогу завдяки голу Браславського на 70-й хвилині.

До теми: Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

Однак коли вже йшов компенсований арбітром час, "Кривбасу" вдалася атака, яку ударом завершував Коцюмака. М'яч вже летів повз голкіпера у вільний кут воріт. Але захисник "Ниви" Калітов у неймовірному стрибку зумів дотягнутися до м'яча та вибити його.

Відео неймовірного сейву захисника "Ниви"

Завдяки цьому порятунку "Нива" перемогла та вийшла в 1/8 фіналу Кубка України. "Кривбас" же вилетів з турніру.

Відеоогляд матчу Кривбас – Нива