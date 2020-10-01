Захисник "Ниви" зробив неймовірний сейв у матчі проти "Кривбасу" на останній хвилині: відео
Вінницька "Нива" зуміла пройти криворізький "Кривбас" у Кубку України. Хоча "Кривбас" міг врятуватися у цьому матчі, якби вдалося забити гол вже у компенсований арбітром час.
"Нива" в цьому матчі здобула мінімальну перемогу завдяки голу Браславського на 70-й хвилині.
До теми: Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу
Однак коли вже йшов компенсований арбітром час, "Кривбасу" вдалася атака, яку ударом завершував Коцюмака. М'яч вже летів повз голкіпера у вільний кут воріт. Але захисник "Ниви" Калітов у неймовірному стрибку зумів дотягнутися до м'яча та вибити його.
Відео неймовірного сейву захисника "Ниви"
Завдяки цьому порятунку "Нива" перемогла та вийшла в 1/8 фіналу Кубка України. "Кривбас" же вилетів з турніру.
Відеоогляд матчу Кривбас – Нива
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