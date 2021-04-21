На 39-й минуте Львов получил право на угловой, который и закончился взятием ворот Миная. Но к голу привели ошибки нескольких игроков закарпатского клуба.

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Во время подачи углового Андрей Тлумак не удержал своего оппонента. И Алексей Довгий отозвался на навес со стандарта. Ошибся и голкипер Миная в этом эпизоде – Андрей Попович вышел на перехват, но Довгий опередил его.

Но мяч после удара Довгого попал в штангу. Там стоял Шемми Маембе. И от стойки мяч ударился в замбийского защитника и покатился в ворота. Маємбе пытался добраться до него, но махнул ногой мимо мяча.

Видео курьезного автогола в ворота Миная

Стоит отметить, что это матч, в котором команды ведут борьбу за сохранение места в УПЛ. Ведь обе находятся в нижней части турнирной таблицы и пока не гарантировали себе сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон.