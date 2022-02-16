Возвращение защитника

22-летний защитник в последний раз одевал бело-синюю футболку еще в августе 2021 года. Именно в первом матче сезона УПЛ против Вереса Денис Попов забил гол и получил травму, пишет 24 канал.

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Динамовец перенес операцию на передней крестообразной связке колена. После чего проходил длительную реабилитацию.

Отметим, что Попов появился на поле со скамейки запасных, а подопечные Мирчи Луческу разгромили Кайрат в товарищеском спарринге на сборах в Турции со счетом 4:0. Голы за Динамо забивали Александр Сирота, Виктор Цыганков и Владислав Кулач.

К слову. Следующий товарищеский матч Динамо сыграет против латвийского Валмиера (17 февраля).

Свой первый поединок во второй части сезона УПЛ "бело-синие" проведут 26 февраля дома против Ингульца.