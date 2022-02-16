Повернення захисника

22-річний оборонець востаннє одягав біло-синю футболку ще у серпні 2021 року. Саме у першому матчі сезону УПЛ проти Вереса Денис Попов забив гол та отримав травму, пише 24 канал.

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Динамівець мав операцію на передній хрестоподібній зв'язці коліна. Після чого проходив тривалу реабілітацію.

Відзначимо, що Попов з'явився на полі з лави запасних, а підопічні Мірчі Луческу розгромили Кайрат у товариському спарингу на зборах у Туреччині з рахунком 4:0. Голи за Динамо забивали Олександр Сирота, Віктор Циганков та Владислав Кулач.