Теплая встреча нынешнего и будущего поколения Динамо

Томаш Кендзера подарил всем воспитанникам киевского клуба именные карточки со своим автографом. А также сделал общие фото с будущим украинского футбола.

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Юные футболисты Динамо переехали из-за войны в Украину в Польшу, где тренируются на базе Заглембе.

Напомним, что защитник Динамо после начала военных действий был арендован польским Лехом. За познанский клуб Кендзера будет выступать до 30 июня 2022 года.

Вся команда Динамо на время войны переехала в Дрогобыч Львовской области.



Кендзера посетил воспитанников Динамо / Фото с Fortuna 1 Liga

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Кендзера встретился с воспитанниками Динамо / Фото с Fortuna 1 Liga

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Кендзера на базе Заглембе / Фото с Fortuna 1 Liga