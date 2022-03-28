Тепла зустріч теперішнього та майбутнього покоління Динамо

Томаш Кендзьора подарував усім вихованцям київського клубу іменні картки зі своїм автографом. А також зробив спільні фото з майбутнім українського футболу.

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Юні футболісти Динамо переїхали через війну в Україні у Польщу, де тренуються на базі Заглембе.

Нагадаємо, що захисник Динамо після початку військових дій був орендований польським Лехом. За познанський клуб Кендзьора виступатиме до 30 червня 2022 року.

Уся команда Динамо на час війни переїхала у Дрогобич, що у Львівській області.



Кендзьора відвідав вихованців Динамо / Фото з Fortuna 1 Liga



​Кендзьора зустрівся з вихованцями Динамо / Фото з Fortuna 1 Liga



​Кендзьора на базі Заглембе / Фото з Fortuna 1 Liga