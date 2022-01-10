Защитник Динамо назвал главные задачи киевлян во вторую часть сезона

В четверг, 13 января, футболисты Динамо снова соберутся, чтобы начать подготовку к чемпионату. Защитник "бело-синих" Александр Сирота рассказал о задачах киевлян во вторую часть сезона.

Сирота: Шанс сосредоточиться на внутренних соревнованиях

21-летний центральный защитник заверил, что команде нужно хорошо подготовиться к возобновлению сезона. Динамовцы сделают акцент на Кубок и чемпионате страны.

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Александр Сирота отметил, что "бело-синие" хотят снова завоевать чемпионство и одержать победу в Кубке Украины.

Необходимо хорошо подготовиться к обновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снова выиграть чемпионат и Кубок Украины,

– сказал футболист.

В сезоне-2021/2022 Сирота отыграл в бело-синей футболке 18 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, что ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о планах команды в межсезонье. Сначала киевлян ожидает 10-дневный тренировочный сбор в Испании. После чего динамовцы вернутся в Украину и уже через несколько дней снова отправятся на два сбора в Турцию.

Первая часть сезона для Динамо