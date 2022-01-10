Сирота: Шанс сосредоточиться на внутренних соревнованиях
21-летний центральный защитник заверил, что команде нужно хорошо подготовиться к возобновлению сезона. Динамовцы сделают акцент на Кубок и чемпионате страны.
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Александр Сирота отметил, что "бело-синие" хотят снова завоевать чемпионство и одержать победу в Кубке Украины.
Необходимо хорошо подготовиться к обновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снова выиграть чемпионат и Кубок Украины,
– сказал футболист.
В сезоне-2021/2022 Сирота отыграл в бело-синей футболке 18 матчей, в которых забил один гол.
Напомним, что ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал о планах команды в межсезонье. Сначала киевлян ожидает 10-дневный тренировочный сбор в Испании. После чего динамовцы вернутся в Украину и уже через несколько дней снова отправятся на два сбора в Турцию.
Первая часть сезона для Динамо
- Киевский клуб ушел на перерыв на втором месте, уступая только Шахтеру. Отставание от "горняков" составляет всего два очка.
- Динамо завершило свой путь в еврокубках. Киевляне попали в группу "смерти" Лиги чемпионов. За шесть туров "бело-синие" набрали всего один пункт и забили один мяч.
- В четвертьфинале Кубка Украины подопечные Луческу сыграют на выезде против Александрии (2 марта).