Сирота: Шанс зосередитись на внутрішніх змаганнях

21-річний центральний захисник запевнив, що команді потрібно добре підготуватись до відновлення сезону. Динамівці зроблять акцент на Кубок та чемпіонат країни.

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Олександр Сирота зазначив, що "біло-сині" хочуть знову здобути чемпіонство та здобути перемогу у Кубку України.

Необхідно добре підготуватися до поновлення чемпіонату України. Оскільки в єврокубках ми не беремо участі, буде можливість зосередитися на внутрішніх змаганнях. Можу запевнити, що ми зробимо все, що від нас залежить, щоб знову виграти чемпіонат та Кубок України,

– сказав футболіст.

У сезоні-2021/2022 Сирота відіграв у біло-синій футболці 18 матчів, у яких забив один гол.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про плани команди у міжсезоння. Спершу на киян чекає 10-денний тренувальний збір в Іспанії. Після чого динамівці повернуться в Україну та вже через декілька днів знову вирушать на два збори у Туреччину.

Перша частина сезону для Динамо