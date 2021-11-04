Когда даже VAR не помог

Футболисты дортмундской Боруссии выходили на футбольное поле с мыслями о реванше. В предыдущем матче Аякс дома стер с поля соперника из Германии (4:0). И на этот раз нидерландский клуб снова был на голову сильнее.

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Уже на 29-й минуте "шмели" получили удаление. Красный свет перед собой увидел защитник Боруссии Матч Хуммельс. Футболист в подкате пошел прямой ногой в соперника. Пострадавший упал на газон. Главный судья матча мгновенно показал игроку хозяев красную карточку. Однако решение рефери было крайне жестким. После просмотра VAR судья не поменял свое мнение относительно этого эпизода.

Хуммельс направился в подтрибунное помещение и оставил свою команду в меньшинстве.



Эпизод с фолом Хуммельса / Скриншот из трансляции

На повторе отчетливо видно, что Хуммельс не трогал и даже не влетел в ногу игрока Аякса. Хотя пострадавший включил всю свою актерскую игру и так сильно крутился, как будто ему сломали ногу. Судья поверил "страданию" футболиста. Интересно и то, что сам Антони наступил на ногу немецкого защитника. Очень грубо ошибся арбитр, которому даже не помогла система VAR.

Теперь защитник не сыграет в следующем матче Лиги чемпионов против португальского Спортинга. Также может пропустить игру против турецкого Бешикташа.



Фол Хуммельса / Скриншот из трансляции

Это удаление значительно повлияло на ход игры, хотя первыми нули на табло в меньшинстве размочили хозяева. 11-метровый удар удачно реализовал Марко Ройс. Уже после перерыва Боруссия "уплыла". Аякс заставил голкипера соперника трижды вынимать мяч из сетки собственных владений. В итоге – 1:3 победа нидерландского клуба.

Аякс после четырех туров показывает 100-процентный результат – 12 очков. "Шмели" с 6 пунктами идут вторыми в группе С.

Боруссия Д – Аякс видеообзор матча