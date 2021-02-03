Испанская Барселона более двух месяцев не могла рассчитывать на защитника Серхи Роберто. Сначала он получил травму, а впоследствии заразился коронавирусом.

Источник: El Mundo Deportivo

Серхи Роберто получил повреждение в матче против мадридского Атлетико на выезде еще 21 ноября 2020 года. После этого он два месяца находился вне игры и тренировочного процесса. Именно из-за этого он пропустил и матч против киевского Динамо в Лиге чемпионов.

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Как рассказал сам футболист, после травмы у него обнаружили коронавирус. Его сразу отправили на самоизоляцию. И он 26 раз сдавал тест на коронавирус, который каждый раз был положительным. Только 27 тест показал, что инфекции больше нет.

Лишь после этого игрока допустили к тренировке. И он впервые вышел на поле аж в воскресенье, 31 января 2021 года. Правда на поле игрок провел лишь 24 минуты.