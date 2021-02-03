Іспанська Барселона понад два місяці не могла розраховувати на захисника Серхі Роберто. Спочатку він отримав травму, а згодом заразився на коронавірус.

Джерело: El Mundo Deportivo

Серхі Роберто отримав ушкодження у матчі проти мадридського Атлетіко на виїзді ще 21 листопада 2020 року. Після цього він два місяці перебував поза грою та тренувальним процесом. Саме через це він пропустив і матч проти київського Динамо в Лізі чемпіонів.

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Як розповів сам футболіст, після травми в нього виявили коронавірус. Його одразу відправили на самоізоляцію. І він 26 разів здавав тест на коронавірус, який кожен раз був позитивним. Лише 27 тест показав, що інфекції більше немає.

Лише після цього гравця допустили до тренування. І він вперше вийшов на поле аж у неділю, 31 січня 2021 року. Правда на полі гравець провів лише 24 хвилини.