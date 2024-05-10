"Техничный гений": игрок Арсенала прокомментировал свою конкуренцию с Зинченком

Александр Зинченко получил комплимент от своего прямого конкурента в Арсенале. Киран Тирни рассказал, почему проиграл конкуренцию украинцу в прошлой кампании.

В сезоне-2022/2023 Александр Зинченко был безапелляционно основным левым защитником Арсенала, если не имел проблем со здоровьем. Он своей игрой почти не оставлял шансов шотландцу, из-за чего тот был вынужден уйти в аренду для получения большего количества игровой практики.

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Чрезвычайный скилл для крайнего защитника

Защитник "канониров" Киран Тирни, который нынешнюю кампанию проводит в Реал Сосьедаде, рассказал об опыте конкуренции с Александром Зинченком на позиции левого инвертированного защитника. Он отдал должное украинцу, отметив его технические навыки.

"Артета верил в то, что я смогу играть инвертированного левого защитника. Он сказал мне это и показал видео с тренировок, чтобы доказать, что я могу это сделать. Если бы меня попросили сделать это в Сосьедаде, я бы сделал это без проблем, поскольку могу это сделать, но вы сравниваете меня с Зинченком.

Он воспитывался как центральный полузащитник. Он техничный гений. Мы оба абсолютно разные игроки: физически, технически, тактически. Мы не похожие левые защитники, но мы выполняли похожую работу, которая была сложнее для меня, чем для него", – сказал Тирни.

. В нынешнем сезоне Александр Зинченко несколько потерял свои позиции в Арсенале из-за травм. Он провел за "канониров" 34 матча, в которых забил один гол и отдал 2 ассиста, но в последних 5 поединках сыграл лишь 19 минут. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Отметим, что следующий матч лондонский клуб проведет 12 мая на выезде против Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.