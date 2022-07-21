Гутцайт: 22 человека находятся в плену
Некоторые представители спорта решили изменить свою деятельность после 24 февраля. Гутцайт рассказал о людских потерях украинского спорта во время войны.
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"Более 3000 наших спортсменов и тренеров с оружием в руках защищают Украину и всю Европу, а на волонтерском фронте более 1100 представителей украинского спорта", – сказал Гутцайт.
Министр отметил, что от российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта.
К сожалению, россияне убили 110 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и вражеских обстрелов. Есть также раненые, а 22 человека находятся в плену,
– добавил министр молодежи и спорта Украины.
Ангелы спорта
- Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России. На сайт можно перейти по ссылке.
- Пока российские атлеты продолжают выступать за то, чтобы их допустили к мировому спорту, наши атлеты вынуждены рисковать собственной жизнью.
- Также российские оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали Донецкая, Луганская и Черниговская области. Большинство комплексов не подлежит восстановлению.