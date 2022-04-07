Герої не вмирають

Дмитро Сидорук – піхотинець Збройних Сил України, у 2014 році серед перших став на захист рідної землі в складі 24-ї механізованої бригади.

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Після важкого поранення під луганським аеропортом 1 вересня 2014 року, він переніс 12 операцій. На Іграх нескорених у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.

Дмитро був тренером нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука, суддя відборів та національних змагань.

Сказати, що нам зараз боляче — це нічого не сказати. Діма — невід’ємна та величезна частина родини Нескорених. Людина, яка привела у стрільбу із лука багатьох ветеранів, порадник та підтримка всієї нашої команди. Дімо, твоє ім’я не буде забуте! Помстимося за тебе і за кожного, хто поліг! Світла пам’ять!,

– йдеться у повідомленні.

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