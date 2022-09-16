В СМИ попали зарплаты лидеров Динамо: кто зарабатывает больше всех

Два игрока киевлян получают более одного миллиона в год. Самым оплачиваемым игроком Динамо является Виктор Цыганков.

Этим летом многие украинские игроки поменяли клубы. Впрочем, из УПЛ так никто и не уехал за границу, в том числе и лидер Динамо Виктор Цыганков.

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Хавбека интересовались в Германии, Италии и Испании, однако трансфер не состоялся. При этом контракт Виктора с "бело-синими" истекает уже через год. Тем временем в СМИ появилась информация по зарплате Цыганкова.

Как оказалось, полузащитник наиболее оплачиваемый игрок Динамо. Его оклад составляет около двух миллионов евро в год. При этом Виктор рассчитывает на существенное повышение, если он все же согласится остаться и дальше в Динамо.

Вторым в рейтинге зарплат киевлян идет капитан Сергей Сидорчук – до 1,2 миллиона евро. В свою очередь, по 800-900 тысяч получают Георгий Бущан, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Денис Гармаш.

Динамо провалило старт сезона

В этом сезоне Динамо крайне неудачно стартовало. Киевляне вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации Бенфике. Также в трех стартовых турах УПЛ "бело-синие" потерпели два поражения (от Днепра-1 и Зари).

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Более того, в Лиге Европы у Динамо также плохие дела. В первой игре групповой стадии "бело-синие" проиграли в гостях Фенербахче (1:2). после чего минимально уступили дома АЕКу из Ларнаки (0:1).

Как АЕК забивал Динамо: