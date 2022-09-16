После матча у главного тренера Динамо Мирчи Луческу спросили, не думает ли он об отставке. Ведь такие слова уже звучали после провального матча с Днепр-1, когда команда проиграла 0:3. Теперь же команда проиграла два подряд мать в Лиге Европы. Второй – кипрскому АЭКу.

Как это было Динамо катится в пропасть: команда Луческу проиграла АЭКу в Лиге Европы – видео гола

"Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы", – заявил Луческу.

Он также назвал одну из главных причин столь неудачных матчей команды.

"Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают только из психологического состояния", – убежден главный тренер Динамо.

Причиной такого сложного психологического станет то, что команда постоянно вынуждена переезжать с места на место. Ведь матчи еврокубков приходится играть в Польше или на поле соперника. А самолетом добраться туда из Украины нет возможности.

Следовательно, команда не больше времени проводит в пути, чем нормально тренируется и готовится к матчам.

"Сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Поэтому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Однако мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя Динамо на высоком уровне. Нам нужны. положительные результаты", – подытожил Луческу.