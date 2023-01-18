В три раза больше, чем в сборной Украины: стала известна зарплата Александра Петракова в Армении

Бывший коуч "сине-желтых" неплохо трудоустроился в кавказской стране. Там украинец будет зарабатывать меньше предшественника, но куда больше, чем в УАФ.

Недавно Александр Петраков стал главным тренером сборной Армении. УАФ не продлила контракт с экснаставником нашей национальной команды на новый срок.

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По разным инсайдам в сборной Украины Петраков зарабатывал от 120 тысяч до 200 тысяч евро в год. Теперь же армянские СМИ сообщили об окладе Александра Васильевича в новой должности.

Местный журналист Роберт Маркосян рассказал, что украинский специалист будет получать в Армении втрое больше – от 500 до 600 тысяч евро в год. При этом эта зарплата существенно ниже предшественника Петракова, ведь Хоакин Капаррос получал в сборной около 1 миллиона.

Карьера Петракова в Украине.

. Петраков поведет сборную Армении в отборе на Евро-2024. В квалификации "горцы" сыграют против Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии. Первые два места группы получат путевки на чемпионат Европы в Германии.

Большую часть своей тренерской карьеры Петраков отдал разным юношеским сборным Украины. В структуре УАФ он работал с 2010 года. Его главным достижением является победа на юношеском ЧМ-2019 U-20 в Польше.

Национальную сборную Петраков возглавил в августе 2021 года после ухода Андрея Шевченко. Александр Васильевич вывел нашу команду в плей-офф отбора в ЧМ-2022, где в финале уступил путевку на Мундиаль Уэльсу.

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Также под его руководством команда не смогла пробиться в дивизион Лиги наций, оказавшись позади Шотландии. Всего во главе "сине-желтых" Петраков провел 18 матчей, одержав по восемь побед и ничьих и дважды проиграв