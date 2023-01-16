В субботу экснаставник сборной Украины Александр Петраков был назначен главным тренером сборной Армении. Коуч покинул сборную Украины после того, как не смог вывести ее в дивизион А Лиги наций.

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Теперь же нашему специалисту досталась менее квалифицированная сборная. Там в должности тренера Петраков сменит испанца Хоакина Капарроса, который не смог удержать Армению в Лиге В.

Период договора тренера с армянами неизвестен, но точно понятно, что именно Александр Васильевич поведет горцев в отбор к следующему чемпионату Европы. 24 канал разбирается, какие у Армении шансы на такой исторический прорыв.

Петраков – тренер для молодежи

Для Петракова сборная Украины была первым опытом во взрослом футболе. С 2011 по 2021 годы Александр Васильевич возглавлял разные юношеские украинские сборные и именно с командой U-20 он стал чемпионом мира в 2019 году.

Впрочем, во взрослой сборной Петраков часто чувствовал себя не в своей тарелке. Это выливалось в конфликты с игроками, срывы на пресс-конференциях и неуверенную игру во многих играх. Теперь же в Армении давление на него должно быть меньше.

В сборную Украины Александр Васильевич пришел после успешного Евро-2020 под руководством Шевченко, потому и ожидания были соответствующими. Здесь же у болельщиков не будет таких надежд, ведь прошлый тренер успеха не добился.

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Что из себя представляет сборная Армении

Сама по себе сборная Армении сейчас проходит перестройку. Ушли из команды такие ветераны как Мхитарян, Пиццелли, Мовсесян, Кадимян и другие, поэтому сейчас в команду вызываются не более 3-4 игроков 30+.

Большинство сборников выступают в самом чемпионате Армении, который не самый высокий уровень. Из представителей европейских лиг можно отметить хавбеки Бабаяна (Рандерс) и Григоряна (Ягеллония), а также форвардов Барсегяна (Слован) и Адамяна (Кельн).

Есть и несколько игроков по чемпионату России, которые играют немаловажную роль. Речь о центральных полузащитниках Сперцяна и Байрамяна. Был слух, что Петраков попытается уговорить Мхитаряна вернуться в сборную, но верится в это очень тяжело.

Ни одного выхода на ЧМ или ЧЕ

Армения никогда не выходила ни на чемпионат мира, ни на Евро. В ближайшее время "горцы" приблизились к прорыву в отборе к Евро-2012 в Польше и Украине, когда Мхитарян только начинал феериты.

Тогда армяне выиграли пять из десяти матчей в группе и заняли третье место позади России и Ирландии. Малая команда шансы попасть в плей-офф отбора ЧМ-2022, взяв 12 баллов. Но, наконец, пропустила вперед Германию, Северную Македонию и Румынию.

С кем Армения будет соперничать за путевку на Евро-2024

Теперь же команде Петракова придется бороться за выход на Евро с Хорватией, Уэльсом, Турцией и Латвией. Первые два места гарантированно выйдут на турнир. Кажется, что армяне андердоги, но в целом группу слишком тяжелой не следует называть.

У Латвии сейчас футбольный кризис, поэтому их шансы на какие-то очки минимальны. Не возникает сомнений только в хорватах, которые на ЧМ-2022 показали невероятную мощь, взяв бронзу. А вот навязать борьбу валлийцам и туркам Армения может.

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Обидчики Украины разочаровали на последнем Мундиале, а теперь еще и останутся без своих лидеров-старожилов. Как минимум Гарет Бэйл уже объявил об окончании карьеры.

Турция как всегда играет как на американских горках. "Красные" могут без шансов обыграть Нидерланды, после чего потерять баллы с Латвией. В последнем отборе турки заняли второе место, оставив позади Норвегию с Голандом, но в плей-офф уступили португальцам.

Главный соперник – Турция

Поэтому именно Турцию следует считать фаворитом в борьбе за второе место. Впрочем, прагматический стил Армении очень подходит прагматичному Петракову. Рисковать Александр Васильевич точно не будет, а шансы ловить турок на контратаках будут.

Начинать украинцу нужно будет с места в карьер – дома против Турции. Поэтому времени на раскачку не будет. К тому же, турки – исторически принципиальные соперники для Армении, ведь эта страна активно поддерживала Азербайджан в войне за Нагорный Карабах.

Интересный факт. Армения не выигрывала никогда ни у одного из будущих оппонентов по группе. С хорватами была только ничья (1:1) в спарринге в 2021-м, туркам "горцы" дважды проиграли по 0:2 в отборе к ЧМ-2010, а с Уэльсом дважды сыграли вничью в квалификации ЧМ-2002. С Латвией Армения сыграла два товарищеских матча – ничья и поражение.

Есть еще вероятность, что Армения получит пропуск в плей-офф от дивизиона Лиги наций. Впрочем, там "горцы" имеют самый низкий рейтинг. Чтобы на это рассчитывать, команде Петракова нужно, чтобы из 14-ти команд лиги на Евро через отбор попали как минимум 11:

Израиль

Босния и Герцеговина

Сербия

Шотландия

Финляндия

Украина

Исландия

Норвегия

Словения

Ирландия

Албания

Черногория

Румыния

Швеция

Шансов на это, конечно, немного, поэтому стоит ориентироваться именно на завоевание второго места в группе. Впрочем, даже если Армении не удастся выйти на Евро, Петраков почти ничего не теряет, ведь команда с самого начала является андердогом.

Календарь сборной Армении в квалификации Евро-2024: