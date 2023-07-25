25 июля румынский ЧФР из Клужа официально объявил о подписании бывшей звезды сборной Украины и Днепра. Детали контракта Евгения Коноплянки с клубом не разглашают.
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Еще может сыграть в еврокубках
Ранее в СМИ фигурировала информация о годовом соглашении.
ЧФР представил украинского футболиста роликом в инстаграмме, которым поздравили Евгения в новой для него команде.
ЧФР из Клужа стал для Коно шестым профессиональным клубом в карьере.
Видео презентации Коноплянки
До этого перехода Коноплянка выступал за польскую Краковию, за которую провел 38 матчей – 4 гола и 2 ассиста.
Футбольный путь Евгения Коноплянки
- Днепр дал Евгению дорогу в Европу. Именно в этом клубе Коноплянка сделал из себя футбольную звезду, которая летом 2015-го перешла в Севилью.
- В Испании у Коно не сложилось, поэтому в 2016 у него была аренда в Шальке. А уже в следующем году немецкий клуб выкупил контракт украинца в Севилье. С испанским клубом получил звание победителя Лиги Европы-2016.
- В сентябре 2019 года Коноплянка вернулся в Украину, где подписал контракт с Шахтером. С "горняками" был чемпионом Украины, но до стабильной игровой практики дело так и не дошло.
- Имеет за спиной 87 матчей за сборную Украины (21 гол),