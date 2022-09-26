В восемь раз меньше чем Шевченко: сколько получает Петраков в сборной Украины

Известный журналист дал инсайд по размеру оклада тренера национальной команды по футболу. Оказывается, Александр Васильевич получает куда меньше предшественника.

Уже во вторник сборная Украины по футболу проведет решающее сражение за путевку в дивизион А Лиги наций. Соперником "сине-желтых" станет сборная Шотландии.

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Этот матч может стать последним для Александра Петракова во главе национальной команды. Его контракт с УАФ истекает в этом году, а о продлении коуча пока отказался говорить.

Журналист Виктор Вацко поделился своей информацией о зарплате тренера сборной. По его информации, Александр Петраков получает 10 тысяч долларов в месяц, то есть 120 тысяч в год.

Помощники тренера не работают официально в УАФ и получают премиальные только за время работы в национальной сборной. Как заявляет журналист, зарплата Петракова значительно отличается от оклада его предшественника.

Согласно источнику, тренерский штаб Андрея Шевченко обходился ассоциации в 3 миллиона долларов в год. При этом сам коуч получал примерно 1 миллион, что в восемь раз больше, чем у действующего наставника.

Только победа с Шотландией

Победа над Арменией позволила нашей команде набрать 10 очков в группе, но Шотландия все равно остается впереди. Расстояние – два балла.

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Лобная игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций. Нас устроит только победа.