Украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий забил гол в ворота Спартака в матче 19 тура российской Премьер-лиги.

Украинец отметился голом на 73-й минуте, пишет 24 канал.

Бывший игрок Шахтера довел до логического завершения бешеный натиск Зенита во второй половине. После подачи углового мяч прилетел на левую ногу Ярославу, и тот с лету расстрелял ворота Спартака. В компенсированное время москвичей добил Дзюба – 3:1.

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Видео гола Ракицкого