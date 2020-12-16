Зарядил с левой: Ракицкий впервые забил за Зенит с октября 2019 года – видео
Украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий забил гол в ворота Спартака в матче 19 тура российской Премьер-лиги.
Украинец отметился голом на 73-й минуте, пишет 24 канал.
Бывший игрок Шахтера довел до логического завершения бешеный натиск Зенита во второй половине. После подачи углового мяч прилетел на левую ногу Ярославу, и тот с лету расстрелял ворота Спартака. В компенсированное время москвичей добил Дзюба – 3:1.
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Видео гола Ракицкого
- Ракицкий забил за Зенит впервые с 23 октября 2019 года, когда отправил мяч в ворота Лейпцига.
- В России 31-летний футболист не забивал с 20 апреля 2019 года, тогда состоялся гол Краснодара.
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