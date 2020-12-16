Український захисник Зеніту Ярослав Ракіцький забив гол у ворота Спартака в матчі 19 туру російської Прем'єр-ліги.

Українець відзначився голом на 73-й хвилині, пише 24 канал.

Ексгравець Шахтаря довів до логічного завершення шалений натиск Зеніта у другій половині. Після подачі кутового м'яч прилетів на ліву ногу Ярославу, і той з льоту розстріляв ворота Спартака. У компенсований час москвичів добив Дзюба – 3:1.

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Відео голу Ракіцького