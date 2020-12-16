Зарядив з лівої: Ракіцький забив за Зеніт вперше з жовтня 2019 року – відео
Український захисник Зеніту Ярослав Ракіцький забив гол у ворота Спартака в матчі 19 туру російської Прем'єр-ліги.
Українець відзначився голом на 73-й хвилині, пише 24 канал.
Ексгравець Шахтаря довів до логічного завершення шалений натиск Зеніта у другій половині. Після подачі кутового м'яч прилетів на ліву ногу Ярославу, і той з льоту розстріляв ворота Спартака. У компенсований час москвичів добив Дзюба – 3:1.
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Відео голу Ракіцького
- Ракицький забив за Зеніт вперше з 23 жовтня 2019 року, коли відправив м'яч у ворота Лейпцига.
- У Росії 31-річний футболіст не забивав з 20 квітня 2019 року, тоді відбувся гол Краснодару.
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