В воскресенье, 8 ноября, "Заря" на своем поле принимает "Ворсклу" в 9 туре УПЛ. Онлайн-трансляция матча – на Спорт24.

После восьми сыгранных матчей у "Ворсклы" 15 набранных очков (4 место), у "Зари" – 10 (девятая позиция). В прошлом туре полтавчане проиграли "Львову" 0:1, а луганчане сыграли вничью 1:1 с "Ингульцом", пишет 24 канал.

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История встреч после провозглашения независимости насчитывает 30 матчей. Сейчас минимальное преимущество на стороне "Зари", общий счет 35:30. В Запорожье команды встречались семь раз: четыре раза выиграли луганчане, дважды – полтавчане, однажды была ничья.

Заря – Ворскла: онлайн-трансляция