8 листопада луганська "Зоря" зіграла з полтавською "Ворсклою" у матчі 9 туру УПЛ. Матч завершився безгольовою нічиєю.

Зоря – Ворскла 0:0

Вилучення: Хомченовський, 58 – Ребенок, 70

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Після восьми зіграних матчів у "Ворскли" 15 набраних очок (4 місце), у "Зорі" – 10 (дев'ята позиція). У минулому турі полтавчани програли "Львову" 0:1, а луганчани зіграли внічию 1:1 з "Інгульцем".

Історія зустрічей після проголошення незалежності нараховує 30 матчів. Зараз мінімальна перевага на стороні "Зорі", загальний рахунок 35:30. У Запоріжжі команди зустрічалися сім разів: чотири рази виграли луганчани, двічі – полтавчани, одного разу фіксувалася нічия.

На 11-й хвилині мало не залетів під дальню штангу рикошет м'яча від ноги Юрченко при ударі Кана з лівого флангу штрафної. Згодом на голову Яворському припав навіс кутового з правого флангу, але удар пішов точно в центр воріт.

В середині першого Степанюк завершив подачу з лівого флангу від Кане ударом головою впритул до лівої штанги. Далі Кочергін добре замикав подачу з лівого флангу, але замикав потилицею в бік своїх воріт цей пас Якубу. Шевченко врятував.

Наприкінці першї 45-хвилинки спрявжня пожежа сталася біля воріт "Ворскли". Гладкий отримав пас у лівого кута воротарського, але переграти Різника в ближньому бою не зміг.

За мить відбувся нереальний сейв від Різника, якому вдалося відбити потужний удар з середньої дистанції від Фаворова в лівий верхній кут.

Після перерви поперечина врятувала команду Юрія Максимова. На виконання пробив Юрченко з півкола у штрафній, але влучив у верхній каркас воріт. Через 2 хвилини Гладкий не попав у порожній ближній кут, замикаючи простріл Фаворова з правого флангу на дальню штангу.

На 58-й хвилині "Зоря" несподівано залишилася у меншості. Жовта для Хомченовського за фол проти Кане на лівому фланзі. Картка для захисника поміняла свій колір вже через дві хвилини, після перегляду арбітром VAR.

Відео вилучення Хомченовського

Через 10 хвилин команди залишилися у рівних складах. Ребенок отримав дурну картку за накладку на чужій половині поля.

Відео вилучення Ребенка

Наприкінці матчу Аллахьяр завершував атаку ударом з лівого флангу штрафної, але Різник впорався, нехай і з другої спроби забрав м'яч.